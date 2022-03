Angajatori din Brasov amendati cu 26.000 de lei, in ultima saptamana

In perioada 10.03.2022 - 16.03.2022 Inspectoratul Teritorial de Munca Brasov a desfasurat actiuni de control in cadrul Campaniei nationale de verificare a modului in care sunt respectate cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor, precum si verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind incheierea, modificarea, suspendarea si executarea contractelor individuale de munca de catre ... citeste toata stirea