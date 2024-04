Angajatorii europeni anunta 240 noi locuri de munca pentru romani. Unde pot sa se angajeze si pe ce posturi

Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti (AMOFM) vine cu vesti noi in atentia romanilor care vor sa munceasca in Europa.Institutia a informat, vineri, ca angajatorii europeni ofera, prin intermediul EURES Romania, 240 locuri de munca, cu contract pe perioada determinata sau nedeterminata.Cele mai multe joburi disponibile sunt in Finlanda - 113 posturi (vopsitor pentru tratarea industriala a suprafetelor, muncitor necalificat in agricultura - culegator de fructe si legume, ... citește toată știrea