Directorul ANPC, Paul Anghel, vine cu recomandari in ceea ce priveste produsele alimentare de post, in perioada Craciunului.Paul Anghel, director general ANPC, recomanda tuturor persoanelor sa cumpere produse alimentare de post doar din locuri special amenajate si autorizate, precum si solicitarea si pastrarea bonului de casa, potrivit retelei sale de socializare.Directorul ANPC atentioneaza si "asupra faptului ca daca achizitionati produse de post din locuri neautorizate, in care ... citeste toata stirea