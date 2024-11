Angiograf de ultima generatie pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov. Investitia de peste sapte milioane de lei apartine Consiliului Judetean

Un angiograf de ultima generatie a fost achizitionat de Consiliul Judetean Brasov pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov cu fonduri alocate de Ministerul Sanatatii si completate cu o cofinantare in cuatum de 10% din bugetul local al judetului. Aparatul care a costat 7.140.000 de lei, fiind cuprins in Planul de dezvoltare a spitalului 2023-2024 si in programul de investitii cu finantare din bugetul Consiliului Judetean Brasov si al Ministerului Sanatatii, va fi utilizat in cadrul ... citește toată știrea