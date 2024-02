Schioarea Ania Monica Caill s-a accidentat in timpul unui antrenament.Ania a fost dusa de urgenta la spital dupa ce a cazut si a suferit o fractura la cot.Sportiva a postat un mesaj pe contul sau de Facebook in care a anuntat ce s-a intamplat:,,Bun, de data asta va trebui sa am un pic de rabdare si sa am grija de mine.Dupa primul antrenament oficial din Crans Montana am cazut foarte rau in sosire.M-au transportat direct la spital unde mi-au pus la loc cotul care iesise.Singura mea ... citește toată știrea