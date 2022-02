ANIF Brasov are in plan lucrari pentru ca omul si castorul sa "convietuiasca" in pace

Reintrodusi in Brasov in urma cu mai multi ani, in zone restranse, castorii si-au extins arealul, prezenta lor fiind semnalata acum in aproape zonele judetului. Totusi, "coabitarea" cu oamenii acestor rozatoare, care construiesc mici baraje si pot produce inundatii, nu este tocmai simpla. Pentru ca aceasta specie, protejata prin lege, sa se poata dezvolta, dar si pentru a reduce impactul negativ a acestor animale asupra suprafetelor agricole sau a altor terenuri, Agentia Nationala de ... citeste toata stirea