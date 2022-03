ANIF va realiza lucrari pentru limitarea pagubelor produse de castori. Sunt vizate zone din Esara Fagarasului

S-au plans loalnicii din Tara Fagarasului de pagubele produse de castori la culturile agricole. Asta dupa ce, in urma cu mai multi ani, in zone restranse, au fost relocati castorii, care si-au extins insa arealul, prezenta lor fiind semnalata acum in aproape zonele judetului. Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare (ANIF) implementeaza masuri incluse in Planul national de actiune pentru conservarea populatiei de castor (Castor Fiber - castor eurasiatic) in Romania, finantat cu bani europeni. ... citeste toata stirea