Daca va simtiti creativi si va descurcati foarte bine cu tehnologia, va puteti inscrie in cel mai "proaspat" concurs lansat de Biblioteca Judeteana "George Baritiu" Brasov in parteneriat cu Biblioteca Centrala Universitara "Lucian Blaga" Cluj-Napoca - Animeaza cultura! - Concurs de gif-uri cu ilustratiile revistei Foaia Duminecii.Participantii sunt invitati sa creeze gif-uri noi prin remixarea imaginilor de patrimoniu cu acces deschis. Cele mai creative gif-uri vor fi rasplatite cu premii in ... citeste toata stirea