Aniversarile istorice ale Brasovului, tema editiei din acest an a revistei "Astra"

Biblioteca Judeteana "George Baritiu" din Brasov va tipari si in acest an revista "Astra", care cuprinde, in principal, articole istorice realizate de un consultant de specialitate. Astfel, pana in 4 octombrie, pentru realizarea, editarea si tiparirea revistei, conducerea bibliotecii a lansat o licitatie cu o valoare estimata de 70.000 lei (cu tot cu TVA de 5%) si asteapta ofertele pana in 4 octombrie.Anul acesta, tema principala a revistei va fi "Aniversarile istorice ale Brasovului 1924 - ... citește toată știrea