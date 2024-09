ANM a emis Cod galben de averse in mai multe judete. Cum va fi vremea pana in 22 septembrie, in Transilvania

Meteorologii anunta temperaturi in scadere si ploi in toata tara si au emis un Cod galben de vreme instabila, valabil pana la ora 15.00.Vremea se raceste si ploua in toata tara. Cod galben de ploi torentiale in mai multe judete.Potrivit prognozei intocmite de ANM, desi in scadere, temperaturile se incadreaza in valorile normale pentru aceasta perioada a anului, dar cerul ramane acoperit de nori in cea mai mare parte a zilei si se anunta ploi in toata tara. A fost emis un Cod galben de ... citește toată știrea