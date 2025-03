ANM a emis, luni, o serie de atentionari Cod galben, pentru urmatoarele 2 zile

ANM a emis luni o serie de atentionari Cod galben care vizeaza o racire accentuata a vremii, intensificari ale vantului si ninsori in mai multe regiuni ale Romaniei.ANMPe parcursul zilei de luni, vantul va intensifica in regiunile Banat, Crisana, Oltenia, Moldova, nord-estul si sud-vestul Munteniei si nord-vestul Transilvaniei, cu viteze de pana la 50-70 km/h. In judetele Suceava si Neamt, la altitudini joase, se vor inregistra ninsori viscolite si se va depune un strat de zapada de 2-5 cm. ... citește toată știrea