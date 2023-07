Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni dimineata, noi avertizari de vreme severa.De astazi, de la ora 10.00, pana diseara, este valabil un cod galben de ploi torentiale, grindina si vijelii, in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova si in zona montana. Ulterior, pana marti dimineata, fenomene de instabilitate atmosferica se vor inregistra in Tulcea si Constanta.Potrivit ANM, pana la ora 21.00, va fi instabilitate ... citeste toata stirea