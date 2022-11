Meteorologii au emis sambata o atentionare Cod galben de ninsori in 11 judete situate in zona Moldovei si a Munteniei, care va intra in vigoare la miezul noptii si va fi valabila pana duminica la ora 10:00.Conform atentionarii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), la inceputul intervalului, la altitudini de peste 1.700 de metri, in zona Carpatilor Meridionali, apoi in jumatatea nordica a Carpatilor Orientali si a ... citeste toata stirea