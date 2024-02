Cea mai mare parte a tarii se va afla luni sub o avertizare cod galben de vant, anunta meteorologii. In Carpatii Meridionali si de Curbura, la peste 1.700 de metri altitudine, sunt prognozate vant puternic si zapada viscolita.O avertizare cod galben vizeaza intervalul 05 februarie, ora 08 - 05 februarie, ora 22, fiind asteptate intensificari ale vantului in cea mai mare parte a tarii si precipitatii moderate cantitativ la munte"Pe parcursul zilei de luni (5 februarie), vantul va prezenta ... citeste toata stirea