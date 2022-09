ANM: Avertizare de Cod galben la Brasov

Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua coduri de vreme extrema pentru urmatoarea perioada.In intervalul 15 septembrie, ora 14:00 - 16 septembrie, ora 21:00, in vestul, centrul si nord-vestul tarii, precum si in zonele de munte vor fi perioade cu averse torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului si izolat grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 25...30 l/mp si izolat 40 l/mp.Nota: Perioade cu manifestari de ... citeste toata stirea