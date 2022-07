Un val de aer rece se mentine pana la jumatatea saptamanii in Romania. Vremea va fi racoroasa dimineata si noaptea, exceptand sudul tarii, unde maximele vor atinge 30 grade Celsius. In nordul si centrul tarii sunt anuntate furtuni cu descarcari electrice si averse.Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), luni, 11 iulie, vremea va fi relativ racoroasa in majoritatea zonelor, ... citeste toata stirea