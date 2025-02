ANM: Cod galben de ger, in Brasov, pana in 24 februarie

ANM: Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de vreme rece, valabila pana luni, 24 februarie, in aproape toata Romania.Temperaturi minime extreme si ger pe timpul noptiiConform prognozei meteo, in perioada 19 - 24 februarie, vremea va fi deosebit de rece, cu temperaturi nocturne ce vor cobori intre -18 si -10 grade Celsius. Pe timpul zilei, in sudul, estul si centrul tarii, temperaturile vor ramane negative, cu valori maxime cuprinse intre -6 si 0 grade ... citește toată știrea