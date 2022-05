Meteorologii ANM au emis o atentionare Cod galben de vant puternic valabila pe parcursul zilei de miercuri, 18 mai, in zone din 27 de judete situate in vestul si estul tarii, iar local in Carpatii Meridionali si Orientali.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 21:00, vantul va avea ... citeste toata stirea