ANM: De Paste vor fi temperaturi mai ridicate decat in mod normal

ANM: In zilele urmatoare, zonele din vest, nord-vest si centru ale tarii vor experimenta fenomene de instabilitate atmosferica, iar temperaturile vor atinge 25 de grade Celsius, a anuntat directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu.ANMPrognoza meteo pentru perioada urmatoareConform declaratiilor Elenei Mateescu, in urmatoarele zile se vor inregistra precipitatii in special in vestul, nord-vestul si centrul tarii, iar ulterior, si in restul ... citește toată știrea