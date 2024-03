ANM: Iarna pana joi

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a transmis o informare in care anunta ninsori si lapovita in mare parte din tara, incepand de marti dimineata de la ora 10:00 pana joi seara la ora 20:00.In acest interval, temporar vor fi precipitatii slabe, sub forma de ninsoare in nordul si centrul Moldovei si mixte in sudul Moldovei, ... citește toată știrea