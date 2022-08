ANM: Ne asteapta o toamna lunga, calda si secetoasa

Vom avea o toamna lunga, calda si secetoasa, arata o analiza meteo pentru Europa. Elena Mateescu, director ANM, spune insa ca e prematur sa ne pronuntam pentru tot sezonul de toamna. "Cert este ca cel putin prima jumatate a lunii septembrie aduce valori de temperaturi mai ridicate decat in mod obitnuit ti cantitati apropiate de normalul pluviometric, insa este posibil ti un deficit in jumatatea de vest a tarii. Experienta cel putin ultimilor ani ne-a aratat ti ne-a adus frecvent in atentie ... citeste toata stirea