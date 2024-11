ANM: Ploi, conditii de polei

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o informare de ploi moderate cantitativ si vant cu intensificari de pana la 50 km/h, valabila in sudul, sud-estul si local in centrul tarii, pana marti dimineata.Conform ANM, in intervalul 10 noiembrie, ora 10:00 - 12 noiembrie, ora 10:00, in sudul, sud-estul si local in centrul ... citește toată știrea