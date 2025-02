ANM: Sambata noaptea, un nou episod de iarna cu zapada

Meteorologii au actualizat prognoza meteo si anunta ploi, ninsori, lapovita si depuneri de polei in tara. De sambata, 15 februarie, vremea va intra din nou intr-un proces de racire in majoritatea zonelor, a anuntat Elena Mateescu, directorul ANM."Ne asteptam ca la acest sfarsit de saptamana sa consemnam ninsori inclusiv in Capitala, dar si in restul teritoriului. Daca la inceput vorbim de o probabilitate ca sa avem in cel putin in regiunile centrale, nordice ale tarii, ulterior si in zona de ... citește toată știrea