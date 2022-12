Meteorologii anunta temperaturi mai ridicate decat cele normale, atat in ultimele zile din acest an, cat si in primele zile ale lui 2023. De asemenea va fi deficit de precipitatii, transmite News.ro.Saptamana 26.12 2022 - 2.01.2023Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu o abatere termica pozitiva mai ... citeste toata stirea