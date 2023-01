ANM: Un ciclon va aduce ninsori abundente: nameti si de jumatate de metru

Ninsorile abundente vor pune stapanire pe Romania zilele urmatoare. "Sursa a ceea ce se va intampla la noi in tara este un ciclon mediteraneean care va lua nastere miercuri. Acesta se va deplasa pe o traiectorie transbalcanica, astfel incat ne va afecta si pe noi, partea de sud a tarii si ulterior, foarte probabil, si partea de est si sud-est", a declarat Gabriela Bancila, director Meteorologie Operationala in cadrul ANM.In unele regiuni, mai ales zona subcarpatica a Meridionalilor si in ... citeste toata stirea