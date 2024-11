ANM: Un noiembrie cu frig, nopti senine, bruma si inghet la sol

Luna noiembrie va avea frig patrunzator, noptile senine, iar bruma si inghetul la sol vor fi fenomene des intalnite, iar specialistii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) se asteapta insa ca spre sfarsitul lunii sa isi faca aparitia lapovita si chiar ninsoarea. In plus, ploile vor fi mai dese ca in octombrie, iar temperaturile vor marca o scadere considerabila fata de luna trecuta.In Transilvania, de duminica, 3 noiembrie, temperaturile au inceput sa scada spre medii de 6-8 grade, ... citește toată știrea