ANM: Un val de aer polar ajunge in Romania

Un val de aer polar va ajunge in tara noastra, iar maximele nu vor depasi 15 grade Celsius."De luni vom avea un nou episod de racire a vremii, unde asteptam maxime doar de 10-15 grade si posibil ca in mare parte a saptamanii urmatoare sa fie caracterizata de temperaturi normale sau chiar sub norma pentru partea de est a teritoriului", a explicat Florinela Georgescu, director in cadrul ANM.Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), luni, ... citeste toata stirea