ANM: Vremea de Craciun si Revelion

ANM a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarea perioada.Intr-adevar, astazi am actualizat estimarile pentru intervalul 5 decembrie - 2 ianuarie, interval care cuprinde si perioada sarbatorii Craciunului, luand in considerare saptamana 19-26 decembrie si, respectiv, 26 decembrie 2022 - 2 ianuarie 2023.La acest moment, actualizarea indica posibilitatea ca in ambele saptamani valorile de temperaturi sa se mentina usor mai ridicate, peste ceea ce ar fi normal pentru intervalele respective si ... citeste toata stirea