ANM: Vremea se schimba radical de maine. Ploi insemnate cantitativ in intreaga tara

Meteorologii anunta ca vremea intra intr-un proces semnificativ de racire din 17 aprilie. Ploi insemnate cantitativ in intreaga tara.Vremea va intra intr-un proces semnificativ de racire in zilele urmatoare, in intreaga tara, iar probabilitatea pentru precipitatii, sub forma de ploaie, dar si mixte in zona montana inalta, se va mentine ridicata pana pe 28 aprilie 2024, arata prognoza de specialitate, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), transmite Agerpres.ANM a ... citește toată știrea