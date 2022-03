Pe fondul conflictului armat din Ucraina, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale a luat o serie de decizii care vizeaza flexibilizarea conditiilor de acces pe piata muncii din Romania pentru cetatenii ucrainieni.In data de 07.03.2022 a fost aprobat in sedinta de Guvern un act normativ ce are in vedere instituirea unor masuri de sprijin si asistenta umanitara, document care include si prevederi din sfera de competenta a ... citeste toata stirea