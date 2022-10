ANPC a amendat magazinele Penny cu 3,5 milioane de lei. Presedintele ANPC: ,,Strig eu in numele consumatorilor: RESPECTAEsI-NE!"

In ultima saptamana, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a realizat o serie de controale, pentru a verifica modul in care este respectata legislatia in vigoare, in domeniu, in magazinele lantului de supermarketuri Penny, la nivelul intregii tari.Sase magazine au fost inchise pentru o perioada de pana la 6 luni iar la alte 29 de unitati, activitatea a fost oprita temporar pana la remedierea deficientelor. In plus, ANPC a amendat, cu peste 3,5 milioane lei 256 de ... citeste toata stirea