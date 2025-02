ANPC a dat amenzi in valoare de aproape 900.000 de lei agentilor care furnizeaza energie termica

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), sub coordonarea presedintelui Cristian Victor Popescu Piedone, desfasoara actiuni ample de verificare a operatorilor economici din toate judetele si sectoarele Municipiului Bucuresti. Pana in prezent, 79 de operatori au fost inspectati, iar 61 dintre acestia au fost depistati cu abateri. In urma controalelor, 30 de operatori au fost solicitati sa remedieze deficientele.ANPCSanctiuni si Amenzi AplicateOficialii ANPC au anuntat ... citește toată știrea