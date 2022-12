ANPC: Atentie deosebita la achizitia produselor alimentare, in special in cazul "ofertelor promotionale"

ANPC vine cu recomandari pentru perioada sarbatorilor de iarna. Consumatorii trebuie sa fie atenti la produsele alimentare pe care le cumpara, avertizeaza directorul protectiei consumatorilor, Paul Anghel.Intr-o postare pe pagina de Facebook directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Paul Anghel, transmite consumatorilor sa acorde o atentie deosebita la achizitia produselor alimentare, in special in cazul "ofertelor promotionale".Luna decembrie este luna in ... citeste toata stirea