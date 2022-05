ANPC: Etichetarea produselor din carne de pasare reglementata printr-un Ghid de bune practici

Etichetarea produselor din carne de pasare a fost reglementata de ANPC, printr-un Ghid national de bune practici.Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) si Uniunea Crescatorilor de Pasari din Romania au adoptat un Ghid de bune practici in etichetarea si publicitatea carnii de pasare.Documentul are drept scop explicitarea cadrului legal in vigoare, astfel incat informatiile furnizate pe ambalajul produselor sa nu induca in eroare consumatorul si sa ajute producatorul in ... citeste toata stirea