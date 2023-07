Zboruri anulate - ANPC intervine in scandalul legat de cursele aeriene. Horia Constantinescu, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului, a declarat luni despre cazurile de curse aeriene anulate in ultimul moment, ca daca este vorba zboruri anulate de catre companii ce nu isi desfasoara activitatea comerciala pe teritoriul Romaniei, Autoritatea nu are alta cale decat notificarea prin Centrul European al consumatorilor.Zboruri anulate - ANPC intervine in scandalul legat ... citeste toata stirea