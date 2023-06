ANPC obliga operatorii economici sa afiseze pretul cel mai mare si pretul cel mic al unui produs cu aceleasi caractere de font, culoare, marime, chiar si in cazul unor oferte.Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) obliga operatorii economici sa afiseze pretul cel mai mare si pretul cel mic al unui produs cu aceleasi caractere de font, culoare, marime, in cazul unor oferte, transmite News.ro.Presedintele ANPC, Horia Constantinescu, a anuntat ca perioada in care pretul ... citeste toata stirea