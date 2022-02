ANRE: Facturile la energie pot fi recalculate pana in iunie

Facturile uriase la gaze si curent electric vor fi corectate pana in iunie, a anuntat joi vicepresedintele ANRE. In cazul in care se dovedeste ca cei care au reclamat nereguli au avut dreptate, furnizorul trebuie sa le restituie banii in 5 zile, a mai afirmat Zoltan Nagy."Noi la controale nu am intrat in detaliu factura cu factura, ne-am rezumat la a verifica daca au aplicat sau nu legea, daca au aplicat sau nu corect vedem de acum incolo. Abia apoi stabilim daca sunt corecte sau nu", ... citeste toata stirea