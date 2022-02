ANRE obliga distribuitorii de gaz sa realizeze lucrarile de extindere a retelelor. Sansa pentru satele fagarasene care nu sunt racordate la reteaua de gaz

Mai multe localitati din Esara Fagarasului nu au retele de gaz metan, localnicii folosind pentru incalzire alte surse de caldura. Primariile acestor comune au intocmit cu ani in urma studii si proiecte pentru a racorda localitatile la reteaua de gaz metan si au cautat surse de finantare pentru astfel de investitii. S-au strans si bani de la cetateni pentru a se forma un fond care sa fie utilizat pentru realizarea acestor investitii. S-a ajuns in 2022 cand in aceste sate retelele de gaz n-au ... citeste toata stirea