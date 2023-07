Inspectorii veterinari au aplicat amenzi in valoare de 1,12 milioane de lei in zonele de agrement si localitatile de interes turistic, in perioada 26 iunie - 2 iulie, si au suspendat activitatea unui restaurant din Moeciu din cauza neregulilor constatate, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).Totodata, inspectorii veterinari au dispus masuri de retinere oficiala si expediere catre unitati de neutralizare pentru 118 kg de produse ... citeste toata stirea