Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a demarat la nivel national ample controale la procesatori, comercianti si importatori pentru depistarea utilizarii ilegale a substantelor psihoactive, psihotrope si stupefiante in produsele alimentare non-animale, a declarat, vineri, pentru AGERPRES presedintele institutiei, Alexandru Nicolae Bociu."ANSVSA se alatura luptei impotriva drogurilor si in acest sens am demarat un control, la nivel national, care se ... citeste toata stirea