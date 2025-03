ANSVSA: Amenzi de 1,41 milioane de lei in sectorul morarit-panificatie si al bauturilor racoritoare si alcoolice

ANSVSA: Inspectorii Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor au aplicat sanctiuni in valoare totala de 1,41 milioane de lei, in urma controalelor desfasurate la nivel national in luna februarie 2025. Verificarile au vizat sectorul produselor alimentare de origine nonanimala, inclusiv industria de panificatie, bauturi si produse agroalimentare.ANSVSAIn cadrul acestor inspectii, Directiile Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor judetene si cea a ... citește toată știrea