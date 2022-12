ANSVSA: Amenzi de peste 1,1 milioane de lei, date in noiembrie

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a aplicat 182 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 1,194 milioane de lei, in urma controalelor din luna noiembrie, potrivit unui comunicat.Controalele inspectorilor sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor in sectorul produselor alimentare de origine nonanimala au vizat operatorii din industria alimentara, care isi desfasoara activitatea in domenii precum: fabricarea produselor de ... citeste toata stirea