O constructie inceputa pe un bloc de pe strada Bobului, din cartierul Bartolomeu Nord din Brasov, provoaca o foarte mare ingrijorare in randul locatarilor. Blocul are doua scari, constructia a inceput deasupra apartamentelor din scara B, dar nimeni nu i-a consultat pe proprietarii de apartamente din scara A. Oamenii spun ca, dupa cum arata, pare sa fie vorba de o antena 5G, iar ingrijorarea este mare din cauza radiatiilor emise de aceasta, mai ales ca in cartier circula un zvon ca un copil a ... citeste toata stirea