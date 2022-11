Antibioticele pentru copii lipsesc de pe piata, avertizeaza farmacistii

Antibioticele pentru copii lipsesc de pe piata, in plin sezon rece, avertizeaza o asociatie a farmaciilor independente.O asociatie a farmaciilor independente atrage atentia, luni, asupra faptului ca, in plin sezon rece, in Romania lipsesc antibioticele, in special cele pentru copii. La Brasov, presedinta Colegiului Farmacistilor, Mirela Zamfirescu, a declarat pentru newsbv.ro: "Este o problema veche , care din fericire s-a mai rezolvat ! Farmacistii comunica mult in aceasta perioada cu ... citeste toata stirea