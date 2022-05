Propolisul a fost supranumit "antibioticul rusesc", pentru ca soldatii rusi obisnuiau sa-si vindece ranile cu propolis. Acesta este un adevarat cocktail de elemente, cuprinzand mai mult de 300 de substante din categoria flavonoizilor, adica antioxidanti, plus numeroase vitamine (B1, B2, B6, C, E, acid folic, calciu, magneziu, fier, cupru, zinc, mangan si nichel, printre altele)."Propolisul are actiune imunomodulatoare, antioxidanta si antiinflamatorie; totodata, este unul dintre produsele ... citeste toata stirea