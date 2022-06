Anticipate sau nu? Locuitorii din Dumbravita ar trebui sa mearga in 19 iunie la referendum

Telenovela referendumului de la Dumbravita, prin care locuitorii comunei sunt chemati sa spuna daca mai vor sau nu ca Zachiu Popa sa mai fie primar este, in continuare, in plina desfasurare. Pe retelele de socializare, USR Dumbravita a anuntat ca referendumul se va desfasura in 19 iunie si ii cheama pe oameni sa voteze pentru demiterea primarului, asa cum a decis Tribunalul Brasov in 24 mai. Numai ca cei de la USR Dumbravita nu au precizat ca decizia la care faceau referire a fost contestata. ... citeste toata stirea