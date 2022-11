Antonia, dorita pentru a aprinde luminitele de Craciun la Ghimbav

Primaria Ghimbav vrea si anul acesta sa inunde orasul in lumina, in perioada sarbatorilor de iarna. Intentia autoritatilor locale este ca iluminatul festiv sa fie aprins in 4 decembrie, iar ultima zi in care acesta va fi functional este 8 ianuarie 2023.Ca si anii trecuti, vor fi amplasate ornamente luminoase pe stalpi de pe mai multe strazi, dar si mai multe figurine in parcuri sau in alte spatii publice. De asemenea, in parcul de la biserica noua vor figurile luminoase in forma unor lebede, ... citeste toata stirea