Serviciul Public Judetean Salvamont Brasov, serviciu aflat in subordinea Consiliului Judetean Brasov, a organizat saptamana trecuta un exercitiu complex de salvare, antrenament care s-a desfasurat in Masivul Piatra Mare, in zona Canionului 7 Scari. Salvamontistii au simulat extragerea unei persoane accidentate dintr-o zona greu accesibila precum un canion, un aven/defileu sau ... citeste toata stirea