Antrenor de handbal arestat pentru corupere sexuala a minorilor. Ce echipa pregatea barbatul

Un antrenor de handbal din Fagaras, judetul Brasov, a fost arestat preventiv pentru corupere sexuala a minorilor, dupa ce ar fi sarutat si atins o minora in zone intime timp de patru luni Un antrenor de handbal din Fagaras a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, sub acuzatia de corupere sexuala a minorilor in forma continuata. In perioada ianuarie - mai 2022, Adrian Suteica, in varsta de 39 de ani, ar fi atins-o pe minora in zone intime si ar fi sarutat-o. Faptele s-ar fi petrecut atat in ... citeste toata stirea