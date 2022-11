Anul 2024: A doua "renastere" a fortaretei de pe Dealul Straja, dupa exact 500 de ani

Daca anul 1524 este considerat anul nasterii Cetatuii Brasovului de pe Dealul Straja, 2024 ar putea deveni anul "renasterii" fortaretei. Provocarea ca in anul 2024 fortareata sa fie redeschisa dupa reabilitare a fost lansata miercuri de avocatul Adrian Rusu, cel care a reprezentat Municipiul Brasov in litigiul cu fostul proprietar (SC Aro Palace SA) si a obtinut sentinte favorabile in toate instantele (Tribunalul Brasov, Curtea de Apel Brasov, Inalta Curte de Casatie si Justitie)."In anul ... citeste toata stirea